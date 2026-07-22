Глава МО Белоруссии – о том, как аграрии будут совершенствоваться в армии Глава МО Белоруссии рассказал, как аграрии будут совершенствовать дисциплину

Москва22 июл Вести.Военных комиссаров в регионах Белоруссии подключат к выполнению поручения президента о направлении в армию недобросовестных и недисциплинированных работников сельхозпредприятий, занятых в уборочной кампании.

Накануне во время совещания по вопросам страды президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился отправлять в армию для оказания помощи по охране границы тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве​​​.

В среду Лукашенко заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. По словам министра, за организационную часть работы возьмутся военкомы, а дальше ответственные лица выедут в сельскохозяйственные предприятия, "организуют с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку".

При этом, подчеркнул глава минобороны, речь не идет о том, чтобы "взять кого-то на перевоспитание" в армию.