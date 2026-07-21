Лукашенко решил призывать на границу с Украиной тех, кто плохо убирает урожай Президент Белоруссии призвал отправлять нарушителей трудовой дисциплины в армию

Москва21 июл Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился призывать в армию и отправлять служить на границу с Украиной тех, кто нарушает трудовую дисциплину во время уборки урожая.

Такое заявление Лукашенко сделал во время селекторного совещания, посвященного уборочной кампании.

Попросите [главу Минобороны Виктора] Хренина, поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, - в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе. Мы ни на кого не нападаем, мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко - комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их, в армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки (гранатомет, пулемет), и туда - в распоряжение сил специальных операций приводит слова Лукашенко Белта

То же самое должно касаться и чиновников, которые не выполняют поручения главы государства, подчеркнул Лукашенко.

Всех туда, кто не выполнит поручения. Это мой приказ. Любой чиновник (в правительстве, облисполкоме, райисполкоме) - в хозяйство на трактор, комбайн. Не умеешь гайки крутить? Будешь помощником, будешь подносить "снаряды". Любое неисполнение - в армию. Пусть там служит. В лесу будет сидеть. Там тоже нужны кадры. Пускай в период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать подытожил белорусский президент

Ранее Лукашенко подверг критике работу сотрудников правопорядка, обвинив некоторых из них в покровительстве похитителям топлива.