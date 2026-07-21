Москва21 июл Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил некоторых сотрудников правоохранительных органов в покровительстве похитителям топлива. Об этом сообщает государственное агентство БелТА.

Глава государства выразил крайнее недовольство тем, что вместо борьбы с преступностью отдельные работники ведомств становятся компаньонами злоумышленников и обеспечивают им защиту.

По его словам, в системе МВД республики уже выявили 46 преступлений, связанных со взяточничеством, а также с хищениями горюче-смазочных материалов, комплектующих и запасных частей.