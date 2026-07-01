Лукашенко помиловал 32 человека, в том числе 28 осужденных за экстремизм

Лукашенко помиловал 32 человека в преддверии Дня независимости Лукашенко помиловал 32 человека, в том числе 28 осужденных за экстремизм

Москва1 июл Вести.Белорусский президент Александр Лукашенко накануне Дня независимости страны помиловал 32 человека, 28 из них осуждены за действия экстремистской направленности, сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе лидера республики.

Так, были помилованы 20 женщин и 12 мужчин "на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям", говорится в публикации.

По информации Telegram-канала, все осужденные, ходатайствуя о помиловании, признали вину и раскаялись.

Президент Белоруссии 19 марта также принял решение о помиловании 250 осужденных за экстремистские преступления.