"Как поют, так и отпевают": Лукашенко ответил на угрозы Зеленского

Лукашенко напомнил Зеленскому пословицу "Как поют, так и отпевают" "Как поют, так и отпевают": Лукашенко ответил на угрозы Зеленского

Москва16 июн Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского пословицей "Как поют, так и отпевают". У всех действий есть свои последствия, заявил Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabia.

Зеленский должен понимать, что у нас часто говорят - "Как поют, так и отпевают". Поэтому надо быть аккуратней и осторожней заявил Лукашенко

Президент предположил, что мог "переборщить" с ответом на заявления Зеленского о том, что Белоруссия готовит нападение на Украину.

Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал. Я понимал: человек находится под таким прессом, молодой человек, неопытный, он не военный человек. Может, что-то в голове не сработало. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить пояснил Лукашенко

Зеленский заявил, что поручил дипломатам и спецслужбам Украины "воздействовать" на Белоруссию. При этом Украина начала возводить оборонительные сооружения на границе с Белоруссией.