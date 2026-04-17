Москва17 апрВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве на военную службу офицеров запаса, информирует ТАСС.
По словам пресс-службы главы государства, в текущем году в структуры пограничной службы и Вооруженные силы Республики Беларусь призовут мужчин до 27 лет из категории офицеров запаса, а также не проходивших срочную службу граждан и резервистов Вооруженных сил.
В администрации президента отметили, что подобные мероприятия проводятся силами обороны в плановом порядке.