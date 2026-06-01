Москва1 июнВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы, которыми провел кадровые перестановки в белорусских вооруженных силах. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".
Согласно одному из документов, полковник Павел Прасол назначен начальником связи вооруженных сил - начальником управления связи Генерального штаба ВС Белоруссии.
При этом занимавший ранее этот пост генерал-майор Вадим Романив, как следует из указа, стал заместителем начальника Генерального штаба ВС по боевому управлению.
В мае Лукашенко заявил о необходимости подготовки к возможным боевым действиям на территории Белоруссии. Президент поручил оценить готовность вооруженных сил к отражению агрессии.