Лукашенко подписал указы о кадровых перестановках в ВС Белоруссии

Лукашенко подписал указы о кадровых перестановках в ВС Белоруссии

Москва1 июн Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы, которыми провел кадровые перестановки в белорусских вооруженных силах. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

Согласно одному из документов, полковник Павел Прасол назначен начальником связи вооруженных сил - начальником управления связи Генерального штаба ВС Белоруссии.

При этом занимавший ранее этот пост генерал-майор Вадим Романив, как следует из указа, стал заместителем начальника Генерального штаба ВС по боевому управлению.

В мае Лукашенко заявил о необходимости подготовки к возможным боевым действиям на территории Белоруссии. Президент поручил оценить готовность вооруженных сил к отражению агрессии.