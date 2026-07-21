Лукашенко подписал указы о кадровых перестановках в ВС Белоруссии

Лукашенко подписал указы о кадровых перестановках в Вооруженных силах Белоруссии Лукашенко подписал указы о кадровых перестановках в ВС Белоруссии

Москва21 июл Вести.Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указы о кадровых перестановках в Вооруженных силах (ВС) Белоруссии. Информацию об этом распространило агентство БелТА.

Так, генерал-майор Александр Мосолов был назначен на должность замминистра обороны по тылу - начальника тыла ВС страны. Ранее этот пост занимал генерал-майор Андрей Бурдыко, он был уволен с военной службы в запас.

Пост начальника главного управления боевой подготовки ВС Белоруссии теперь занимает генерал-майор Дмитрий Битный.

Генерал-майор Александр Бас больше не занимает пост командующего войсками Северо-западного оперативного командования белорусских ВС. Он уволен в запас в связи с возрастом.