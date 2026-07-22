В Белоруссии озвучили подробные планы насчет "пьяниц, лодырей и лентяев" "Пьяниц и лодырей" среди аграриев Белоруссии ждут военно-воспитательные сборы

Москва22 июл Вести."Пьяниц, лодырей и лентяев" из числа участников уборочной кампании в Белоруссии будут направлять на военно-воспитательные сборы сроком до двух-трех месяцев. Такое заявление сделал глава администрации президента республики Дмитрий Крутой, слова которого приводит агентство "БелТа".

21 июля белорусский лидер Александр Лукашенко распорядился призывать в армию и отправлять служить на границу тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве в период уборочной кампании​​​.

Президент поручил оперативно подготовить места и виды работ, на которых будут задействованы нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны (уличенные в краже продукции или имущества сельхозпредприятий. – Прим. ред.), пьяницы, лодыри и лентяи заявил Крутой

По его словам, списки таких работников будут составлены в каждом районе председателем районного исполнительного комитета совместно с местным военкомом и руководителями сельхозпредприятий. Затем данные списки направят в белорусское Минобороны.

Крутой объяснил, что нарушение дисциплины вредит микроклимату в коллективе и проведению уборочной кампании.

Глава администрации белорусского президента уточнил, что данные санкции будут применяться вне зависимости от должности человека.