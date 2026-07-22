Москва22 июлВести."Пьяниц, лодырей и лентяев" из числа участников уборочной кампании в Белоруссии будут направлять на военно-воспитательные сборы сроком до двух-трех месяцев. Такое заявление сделал глава администрации президента республики Дмитрий Крутой, слова которого приводит агентство "БелТа".
21 июля белорусский лидер Александр Лукашенко распорядился призывать в армию и отправлять служить на границу тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве в период уборочной кампании.
Президент поручил оперативно подготовить места и виды работ, на которых будут задействованы нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны (уличенные в краже продукции или имущества сельхозпредприятий. – Прим. ред.), пьяницы, лодыри и лентяизаявил Крутой
По его словам, списки таких работников будут составлены в каждом районе председателем районного исполнительного комитета совместно с местным военкомом и руководителями сельхозпредприятий. Затем данные списки направят в белорусское Минобороны.
Крутой объяснил, что нарушение дисциплины вредит микроклимату в коллективе и проведению уборочной кампании.
Глава администрации белорусского президента уточнил, что данные санкции будут применяться вне зависимости от должности человека.