Москва22 июлВести.Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин доложил президенту республики Александру Лукашенко о текущей военно-политической обстановке, сообщает БелТА.
По оценке главы оборонного ведомства, обстановка вокруг страны стабильная, напряжение наблюдается преимущественно в информационном поле.
Какой-то угрозы, напряжения, подготовки к внезапному нападению мы не видимсказал Хренин
По информации главы белорусского Минобороны, со стороны украинских формирований, обеспечивающих прикрытие своей границы, не замечено признаков подготовки к агрессивным действиям.
Хренин также отметил, что не наблюдается повышенная активность вооруженных сил НАТО.
Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия не хочет воевать, но и склонять голову перед врагом не намерена.