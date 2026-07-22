В Белоруссии рассказали об обстановке на границе с Украиной Глава МО Белоруссии Хренин назвал спокойной военно-политическую обстановку

Москва22 июл Вести.Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин доложил президенту республики Александру Лукашенко о текущей военно-политической обстановке, сообщает БелТА.

По оценке главы оборонного ведомства, обстановка вокруг страны стабильная, напряжение наблюдается преимущественно в информационном поле.

Какой-то угрозы, напряжения, подготовки к внезапному нападению мы не видим сказал Хренин

По информации главы белорусского Минобороны, со стороны украинских формирований, обеспечивающих прикрытие своей границы, не замечено признаков подготовки к агрессивным действиям.

Хренин также отметил, что не наблюдается повышенная активность вооруженных сил НАТО.

Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия не хочет воевать, но и склонять голову перед врагом не намерена.