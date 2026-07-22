Хренин опроверг слухи о строительстве укрепрайонов на границе с Украиной

В Белоруссии опровергли слухи о строительстве укрепрайонов на границе с Украиной Хренин опроверг слухи о строительстве укрепрайонов на границе с Украиной

Москва22 июл Вести.В Белоруссии не возводят фортификационные сооружения на границе с Украиной. Об этом сообщил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин, опровергнув тем самым слухи на эту тему.

Хренин, слова которого приводит БЕЛТА, назвал подобного рода слухи войной в информационном поле, которая ведется против Белоруссии.

Те заявления, что мы готовим какие-то оборонительные районы... Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью: создать напряжение в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас лютых врагов. Это не соответствует никакой действительности сказал Хренин

Он напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко до этого дал поручение оборудовать укрепленные районы вдоль границ республики, они были оборудованы вдоль западной и северной границ. Однако, как пояснил министр, на южной границе "и в планах даже нет создания каких-то укрепрайонов, оборонительных рубежей".

Сегодня на [южной] границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне сказал Хренин

Кроме того, как объяснил министр обороны республики, в стране есть госпрограмма по благоустройству и развитию Полесья.

Там сейчас активно ведется реконструкция и ремонт мостов, благоустройство дорог, оборудуются новые районы отдыха для граждан. Вот это все воспринимается так, как будто идет какая-то подготовка. Это не соответствует действительности сказал Хренин

Он призвал людей пропускать такие слухи мимо ушей.