Буданов: Белоруссии не нужна война с Украиной Буданов: Белоруссия не хочет вступать в украинский конфликт

Москва7 июл Вести.Белоруссии не нужна война с Украиной, потому что конфликт якобы может закончиться для Минска "крахом". Об этом заявил руководитель офиса главы киевского режима Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По словам Буданова, которые передает "РБК-Украина", сейчас он не видит угрозы якобы наступления Белоруссии на Украину.

Он отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "услышал предостережение" Киева.

Я даже не понимаю, для чего в теории это могло бы ему быть нужно. Война с Украиной для них завершится крахом заявил Буданов

Шестого июля Лукашенко заявил, что страна не хочет воевать, но не намерена склонять голову перед врагом.