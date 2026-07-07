Москва7 июлВести.Белоруссии не нужна война с Украиной, потому что конфликт якобы может закончиться для Минска "крахом". Об этом заявил руководитель офиса главы киевского режима Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
По словам Буданова, которые передает "РБК-Украина", сейчас он не видит угрозы якобы наступления Белоруссии на Украину.
Он отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "услышал предостережение" Киева.
Я даже не понимаю, для чего в теории это могло бы ему быть нужно. Война с Украиной для них завершится крахомзаявил Буданов
Шестого июля Лукашенко заявил, что страна не хочет воевать, но не намерена склонять голову перед врагом.