Глава МО Хренин: для Минска нет военного смысла вступать в конфликт на Украине

Хренин: военного смысла вовлекаться Белоруссии в конфликт на Украине нет Глава МО Хренин: для Минска нет военного смысла вступать в конфликт на Украине

Москва22 июн Вести.Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в беседе с телеканалом "Беларусь-1" заявил, что республика не видит военного смысла во вступлении в конфликт на Украине и не планирует втягиваться в него.

Глава ведомства отметил наличие напряженности и определенных провокаций, которые в основном проявляются в информационном поле в виде угроз и обещаний.

Согласно стратегии, определенной президентом Белоруссии Александром Лукашенко, для страны абсолютно отсутствует военный смысл участвовать в конфликте, несмотря на тщательное наблюдение за происходящим, сказал министр.

Хренин также сообщил, что Белоруссия поддерживает ограниченный контингент сил на границе с Украиной. Эти силы задействованы в минимальном объеме и предназначены для прикрытия государственной границы во взаимодействии с пограничными службами.

Глава ведомства подчеркнул, что задачей белорусской армии является обеспечение спокойствия граждан.

Мы этого придерживаемся и будем придерживаться далее добавил Хренин

Ранее Лукашенко разъяснил, чем опасно вступление Белоруссии в конфликт на Украине.