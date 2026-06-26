Госпогранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии Госпогранслужба Украины: концентрации белорусских войск на границе не выявлено

Москва26 июн Вести.Украинская государственная пограничная служба опровергла заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы имеющем место наращивании белорусского военного присутствия у совместной границы. С соответствующим разъяснением выступил спикер ведомства Андрей Демченко.

В непосредственной близости к нашей границе наращивание ударной группировки или усиление военных подразделений и техники, к счастью, не происходит приводит слова Демченко издание "Страна.ua"

Представитель погранслужбы уточнил, что численность подразделений, которые армия соседней страны держит на этом направлении с 2022 года, остается неизменной. На границе лишь периодически проводится плановая ротация личного состава — никакой "инфраструктуры агрессии", о которой говорил Зеленский, не наблюдается.

Ранее Зеленский потребовал от Минска отвести военную технику от границы и прекратить создание "приграничной инфраструктуры агрессии" на пяти направлениях, а также убрать ретрансляторы, которые якобы используются для наведения российского оружия, с границы. Позже в Минске отметили, что Россия и Белоруссия вынуждены давать ответ на угрозы, но выступают за мирные решения. 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы в Белоруссии прекратили работу.