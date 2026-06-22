МИД Белоруссии: Минск и Москва вынуждены реагировать на угрозы, но за мир

В Минске заявили, что Россия и Белоруссия вынуждены давать ответ на угрозы МИД Белоруссии: Минск и Москва вынуждены реагировать на угрозы, но за мир

Москва22 июн Вести.Россия и Белоруссия на фоне нарастающей глобальной нестабильности вынуждены принимать ответные меры на внешние вызовы, однако при этом продолжают активно выступать с мирными инициативами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Игорь Секрета в ходе виртуального круглого стола "Милитаризация Европы", организованного постпредством РФ при ОБСЕ.

Дипломат обратил внимание на тревожные тенденции эскалации в мире и подчеркнул, что Союзное государство не намерено оставаться в стороне.

Белоруссия и Россия вынуждены отвечать в оборонной и превентивной манере, но не ограничены этим. Минск и Москва продвигают мирные идеи, направленные на предотвращение самых опасных сценариев сказал он

По оценке заместителя министра, текущая международная обстановка становится всё более непредсказуемой, что требует от государств сдержанных и взвешенных подходов. В этой связи Минск и Москва координируют свои шаги, чтобы обеспечить безопасность не только на своих границах, но и в европейском регионе в целом.

Ранее, 19 июня, Владимир Зеленский пригрозил уничтожить технику в белорусском приграничье, если президент республики Александр Лукашенко не распорядится убрать ее в течение недели. По словам главы киевского режима, на территории Белоруссии якобы находится вооружение, которое корректирует огонь.