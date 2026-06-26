Москва26 июн Вести.Нападением на Беларусь Украина и страны Европы легитимируют ответные удары, заявил ИС "Вести" дипломат, экс-посол РБ в Турции, председатель Комиссии по международным делам парламента РБ седьмого созыва, зампред ЛДПБ Андрей Савиных.

По его словам, Киев реализует агрессивную политику не в собственных интересах: если команда из Брюсселя начнет конфликт, то они продолжат эти действия.

Мне трудно вообще представить, чтобы атака на Белоруссию была в интересах ЕС, во всяком случае, в краткосрочной перспективе. Мы не задумываемся об этом, но представьте на секунду, что Киев начал атаковать мирные объекты в Белоруссии своими боевыми дронами. Что это означает? Как минимум, мы все прекрасно знаем, что большая часть этих дронов собирается на заводах на территории ЕС или НАТО. Что это означает? Это означает, что фактически нападением на Беларусь Киев и его хозяева в Брюсселе легитимируют ответные удары по собственной территории для уничтожения этих военных объектов заявил Савиных

Киев неоднократно угрожал Минску, требуя прекращения технической помощи России в ударах по Украине. Речь идет о ретрансляторах для наведения российского оружия. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал угрозы Зеленского попыткой втянуть ее в конфликт.