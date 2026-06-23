Лавров назвал угрозы Зеленского Белоруссии попыткой втянуть ее в конфликт Лавров: угрозы Зеленского Белоруссии являются попыткой втянуть ее в конфликт

Москва23 июн Вести.Угрозы, выдвинутые главой киевского режима Владимиром Зеленским в адрес Белоруссии, это попытка втянуть Минск напрямую в конфликт и расширить географию военных действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр указал, что эта "циничная попытка" должна быть осуждена.

Это (угрозы. – Прим. ред.), очевидно, нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами подчеркнул Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ

Ранее Зеленский потребовал от Белоруссии перестать оказывать "техническую поддержку" РФ. Речь идет о ретрансляторах на украинско-белорусской границе, которые, по словам главы киевского режима, якобы помогают наносить удары по украинской территории. Он призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко убрать их. По словам Зеленского, Минску на это потребуется не более недели. В противном же случае, "это сделают" ВСУ.