В ВСУ рассказали, когда прекратят атаковать склады Wildberries Роберт Бровди: ВСУ продолжат атаковать склады Wildberries

Москва10 авг Вести.Украинские войска не собираются прекращать удары по объектам российского маркетплейса Wildberries. С таким заявлением выступил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди в интервью Associated Press.

По его словам, атаки будут продолжены, пока российская компания "не лишится возможности быстро восстановить свою деятельность".

Кроме того, Бровди заявил, что Wildberries является "платформой снабжения", где существует специализированный отдел по продаже военных товаров.

Ранее сообщалось, что маркетплейс Wildberries тестирует новую программу по открытию партнерских хабов для хранения и обработки товаров,

С июля 2026 года ВСУ начали активно атаковать логистические центры Wildberries в центральной части России.

ВС РФ в ответ стали наносить удары по логистическим центрам на Украине.