Москва10 авгВести.Продавцы, чьи товары пострадали в ходе атак Вооруженных сил Украины по складам маркетплейса Wildberries, обращаются к ВТБ с просьбой о реструктуризации их кредитов, сообщила пресс-служба банка агентству ТАСС.
Сотрудники ВТБ подчеркнули, что обращения бизнесменов рассматриваются приоритетно и на индивидуальных условиях.
В ВТБ поступили обращения от продавцов о реструктуризации кредитов на более чем 200 млн рублейсообщила пресс-служба ВТБ
Ранее командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявил, что украинские боевики продолжат атаковать объекты Wildberries до тех пор, пока компания "не лишится возможности быстро восстановить свою деятельность".
В то же время в объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что не наблюдают массового закрытия пунктов выдачи заказов Wildberries по итогам июля. Также в компании заявляли, что будут поддерживать продавцов, чьи товары пострадали от ударов ВСУ.
С июля 2026 года Вооруженные силы Украины начали активно атаковать логистические центры Wildberries в центральной части России.
ВС РФ в ответ стали наносить удары по логистическим центрам на Украине.