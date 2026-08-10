Продавцы с Wildberries обратились к ВТБ с просьбой о реструктуризации кредитов

Продавцы с Wildberries просят ВТБ о реструктуризации кредитов Продавцы с Wildberries обратились к ВТБ с просьбой о реструктуризации кредитов

Москва10 авг Вести.Продавцы, чьи товары пострадали в ходе атак Вооруженных сил Украины по складам маркетплейса Wildberries, обращаются к ВТБ с просьбой о реструктуризации их кредитов, сообщила пресс-служба банка агентству ТАСС.

Сотрудники ВТБ подчеркнули, что обращения бизнесменов рассматриваются приоритетно и на индивидуальных условиях.

В ВТБ поступили обращения от продавцов о реструктуризации кредитов на более чем 200 млн рублей сообщила пресс-служба ВТБ

Ранее командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявил, что украинские боевики продолжат атаковать объекты Wildberries до тех пор, пока компания "не лишится возможности быстро восстановить свою деятельность".

В то же время в объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что не наблюдают массового закрытия пунктов выдачи заказов Wildberries по итогам июля. Также в компании заявляли, что будут поддерживать продавцов, чьи товары пострадали от ударов ВСУ.

С июля 2026 года Вооруженные силы Украины начали активно атаковать логистические центры Wildberries в центральной части России.

ВС РФ в ответ стали наносить удары по логистическим центрам на Украине.