Москва30 июл Вести.Wildberries осуществила второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате украинских атак на логистические объекты компании. Об этом сообщила пресс-служба RWB (объединенная компания Wildberries & Russ).

Во второй этап выплат вошли более 97 тыс. предпринимателей — представителей малого и среднего бизнеса, в том числе те продавцы, которые ранее уже получили первые поддерживающие выплаты. Средства будут зачислены на их балансы на платформе в ближайшее время. Вывести их можно будет в стандартном порядке в соответствии с действующим графиком выплат