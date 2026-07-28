WB выплатила более 40 млн рублей пострадавшим при атаках на логистические центры

WB выплатила более 40 млн руб. пострадавшим при атаках на логистические объекты WB выплатила более 40 млн рублей пострадавшим при атаках на логистические центры

Москва28 июл Вести.Wildberries выплатила более 40 млн рублей гражданам, пострадавшим при украинских атаках на логистические объекты компании. Об этом сообщила пресс-служба RWB (объединенная компания Wildberries и Russ).

На сегодняшний день общий объем прямых финансовых компенсаций превышает 40 млн рублей. Первые выплаты тяжело пострадавшим исполнителям и семьям погибших поступили уже 21 июля сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы

Отмечается, что особое внимание уделяется и психологическому состоянию людей — помощь оказана нескольким сотням человек. Со всеми, кто обратился за специализированной медицинской поддержкой, компания поддерживает контакт.

В RWB добавили, что благодаря регулярным тренировочным учениям удалось избежать массовых жертв. Сразу после объявления ракетной опасности люди были оперативно выведены из зоны риска, что позволило сохранить тысячи жизней. Компания продолжает оказывать всестороннюю поддержку каждому, кого коснулась беда, и остается на прямой связи.