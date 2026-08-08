Wildberries поможет продавцам, пострадавшим от атак на склады Wildberries поддержит продавцов, чьи товары пострадали при атаках на склады

Москва8 авг Вести.Wildberries запускает меры поддержки для продавцов, чьи товары пострадали от ударов ВСУ по складским объектам. Маркетплейс берет на себя упаковку товаров, что позволить селлерам сэкономить время на обработке заказов, сообщили в пресс-службе компании.

Wildberries продолжает развивать меры поддержки продавцов в текущих условиях и запускает в рамках этого новые услуги по своим моделям продаж говорится в сообщении

В числе новых мер — запуск пилотного проекта "Фулфилмент в СЦ". Эта опция адресована продавцам, работающим по схеме FBS, когда товар хранится и отгружается со склада самого селлера, а не маркетплейса.

Она позволит предпринимателям передать маркетплейсу часть процессов по подготовке товаров к отправке и сэкономить время на обработке заказов уточнили в компании

Теперь для получения услуги продавцу достаточно собрать товар, оформить поставку и доставить ее в сортировочный центр Wildberries. Все последующие операции по подготовке к отправке, в том числе маркировка специальными стикерами и дополнительная упаковка, выполняются силами маркетплейса. Как подчеркнули в компании, итоговые затраты оказываются сравнимы с расходами при работе по модели FBW, когда товары хранятся непосредственно на складе Wildberries.

Ранее стало известно о том, что Wildberries запускает пилотную программу создания партнерских хабов — складских площадок для приема, обработки и отгрузки товаров селлеров. Владельцы и арендаторы помещений, подключившиеся к программе, смогут получать вознаграждение за предоставление таких мощностей.