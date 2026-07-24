Москва24 июлВести.Продавцам Wildberries, работа и товары которых пострадали из-за ударов ВСУ, предоставили отсрочку по кредитам. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса в Telegram-канале.
Мера поддержки действует для малого и среднего бизнеса.
WB Банк и МКК WB Финанс подключили кредитные каникулы продавцам — представителям малого и среднего бизнеса, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате атак на логистические центры Wildberriesсказано в материале
Уточняется, что данная мера дополняет уже действующую помощь продавцам, включая первые поддерживающие выплаты.
По условиям программы выплаты по основному долгу и начисление процентов замораживаются на трехмесячный период. Очередной платеж по кредитным обязательствам предприниматели должны будут произвести в конце октября.
Отсрочка предоставляется в беззаявительном порядке — продавцам не требуется направлять заявки или прилагать дополнительные бумаги. Вместе с тем бизнесмены, желающие сохранить прежний график погашения, могут отказаться от каникул через онлайн-кабинет или с помощью службы поддержки.
Что касается крупного бизнеса, то решение о применении схожих преференций будет приниматься персонально по каждому клиенту.
За неделю дроны ВСУ атаковали объекты компании под Москвой, в Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Невинномысске, а также Ленинградской и Тамбовской областях. Из-за ударов погибли несколько человек, десятки пострадали.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила влияние ударов ВСУ по складам Wildberries на текущий рост цен.