Москва24 июлВести.Удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries стали шоком для предложения, поэтому необходимо осознавать их влияние на текущий рост цен. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Текущий рост цен возможен под влиянием шоков предложения. Но для нас очень важно, переходят ли эти шоки предложения в повышение устойчивых компонентов инфляциисказала она
По оценке Набиуллиной, сейчас устойчивые показатели инфляции находятся в прежнем диапазоне 4-5%.
В ночь на 24 июня ВСУ нанесли удары еще по трем логистическим комплексам Wildberries — в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Симферополе. Работа складов была остановлена, а сотрудников оперативно эвакуировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело, квалифицировав атаку на гражданские объекты в Ленобласти как теракт.