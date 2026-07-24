Набиуллина: удары ВСУ по складам Wildberries могут привести к росту цен

Набиуллина оценила влияние ударов ВСУ по складам Wildberries на текущий рост цен Набиуллина: удары ВСУ по складам Wildberries могут привести к росту цен

Москва24 июл Вести.Удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries стали шоком для предложения, поэтому необходимо осознавать их влияние на текущий рост цен. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Текущий рост цен возможен под влиянием шоков предложения. Но для нас очень важно, переходят ли эти шоки предложения в повышение устойчивых компонентов инфляции сказала она

По оценке Набиуллиной, сейчас устойчивые показатели инфляции находятся в прежнем диапазоне 4-5%.

В ночь на 24 июня ВСУ нанесли удары еще по трем логистическим комплексам Wildberries — в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Симферополе. Работа складов была остановлена, а сотрудников оперативно эвакуировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело, квалифицировав атаку на гражданские объекты в Ленобласти как теракт.