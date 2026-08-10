В Wildberries опровергли сообщения о массовом закрытии ПВЗ в регионах РФ

В Wildberries не зафиксировали роста числа закрытий ПВЗ В Wildberries опровергли сообщения о массовом закрытии ПВЗ в регионах РФ

Москва10 авг Вести.Wildberries не наблюдает массового закрытия пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в российских регионах по итогам июля, сообщили в объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

В компании отметили, что количество заказов не сократилось, а число закрывающихся точек не выросло.

На данный момент сеть ПВЗ Wildberries насчитывает 98 тыс. точек говорится в сообщении

В RWB уточнили, что за год количество ПВЗ Wildberries выросло на 13%.

Ранее в компании заявили, что запустят меры поддержки для продавцов, товары которых пострадали от ударов Вооруженных сил Украины. Маркетплейс будет заниматься упаковкой товаров.