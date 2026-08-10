Москва10 авгВести.Wildberries не наблюдает массового закрытия пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в российских регионах по итогам июля, сообщили в объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).
В компании отметили, что количество заказов не сократилось, а число закрывающихся точек не выросло.
На данный момент сеть ПВЗ Wildberries насчитывает 98 тыс. точекговорится в сообщении
В RWB уточнили, что за год количество ПВЗ Wildberries выросло на 13%.
Ранее в компании заявили, что запустят меры поддержки для продавцов, товары которых пострадали от ударов Вооруженных сил Украины. Маркетплейс будет заниматься упаковкой товаров.