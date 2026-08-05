Wildberries прокомментировала слух о переносе складов за пределы РФ Wildberries опровергла слух о переносе логистических центров за пределы РФ

Москва5 авг Вести.Сообщения о переносе логистических центров маркетплейса Wildberries за пределы территории России не соответствуют действительности. Об этом заявила пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ (RWB).

Все публикации в СМИ на тему ускорения темпов строительства или переноса основных логистических мощностей компании за пределы Российской Федерации мы расцениваем как излишнее эмоциональное подогревание ситуации, которое не отражает сути наших бизнес-процессов цитирует заявление компании ТАСС

Ранее склады Wildberries по всей России подверглись массовым атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Целями противника стали помещения маркетплейса в Тульской, Владимирской и Московской областях, в Рязани, на Кубане и еще в ряде регионов РФ. Атаки продолжаются. По последним данным, потери поставщиков товаров на Wildberries приближаются к 280 млрд рублей.