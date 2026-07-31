Москва31 июлВести.Основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким прокомментировала обвинения террористов, устроивших атаку на склады маркетплейса, что на площадке якобы реализуются товары военного назначения.
По ее словам, в действиях нападавших отсутствуют логика и здравый смысл.
Совершая удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс — Amazon или Alibaba — и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у нихсказала Ким журналистам
Ранее сообщалось об атаке логистических центров Wildberries в Пензе и Сарапуле (Удмуртия). По фактам ударов возбуждены уголовные дела о терактах.