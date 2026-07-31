Ким отвергла обвинения в продаже товаров военного назначения на Wildberries Основательница Wildberries Ким: площадка не продает товары военного назначения

Москва31 июл Вести.Основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким прокомментировала обвинения террористов, устроивших атаку на склады маркетплейса, что на площадке якобы реализуются товары военного назначения.

По ее словам, в действиях нападавших отсутствуют логика и здравый смысл.

Совершая удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс — Amazon или Alibaba — и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них сказала Ким журналистам

Ранее сообщалось об атаке логистических центров Wildberries в Пензе и Сарапуле (Удмуртия). По фактам ударов возбуждены уголовные дела о терактах.