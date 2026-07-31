Ким: атаки на склады Wildberries – это обстоятельства неопределимой силы

В Wilberries назвали атаки на склады обстоятельствами непреодолимой силы Ким: атаки на склады Wildberries – это обстоятельства неопределимой силы

Москва31 июл Вести.Террористические атаки на склады Wilberries являются обстоятельствами непреодолимой силы. Об этом журналистам заявила основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

Она подчеркнула, что такие потери по закону не подлежат возмещению.

Террористические атаки наших складов являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеют значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению сказала Ким

Она добавила, что сейчас появилось много мошенников и недобросовестных юристов, которые пытаются воспользоваться ситуацией и предлагают продавцам свои услуги. В связи с этим Ким призвала партнеров Wildberries доверять только официальной информации.

Ким также рассказала, что бизнес из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая понес миллиардный ущерб в результате атак на инфраструктуру Wildberries.