Москва31 июлВести.Бизнес из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая, работающий с экосистемой Wildberries, понес миллиардный ущерб в результате атак на инфраструктуру компании, заявила журналистам основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.
Она подчеркнула, что атаки на инфраструктуру компании - это атаки на мирных граждан, причем не только россиян.
В нашей экосистеме ведут бизнес десятки тысяч людей из Кыргызстана, Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая. Предприниматели этих стран тоже понесли миллиардные убыткисказала Ким
Основатель Wildberries добавила, что атаки на инфраструктуру компании влияют на жизни миллионов людей в 10 странах, как людей, работающих на ее объектах, так и покупателей, в том числе граждан, относящихся к категории социально незащищенных.