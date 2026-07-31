Зарубежный бизнес пострадал из-за атак на склады Wildberries, заявила Ким Ким: зарубежный бизнес понес миллиардные убытки из-за атак на склады Wildberries

Москва31 июл Вести.Бизнес из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая, работающий с экосистемой Wildberries, понес миллиардный ущерб в результате атак на инфраструктуру компании, заявила журналистам основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.

Она подчеркнула, что атаки на инфраструктуру компании - это атаки на мирных граждан, причем не только россиян.

В нашей экосистеме ведут бизнес десятки тысяч людей из Кыргызстана, Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая. Предприниматели этих стран тоже понесли миллиардные убытки сказала Ким

Основатель Wildberries добавила, что атаки на инфраструктуру компании влияют на жизни миллионов людей в 10 странах, как людей, работающих на ее объектах, так и покупателей, в том числе граждан, относящихся к категории социально незащищенных.