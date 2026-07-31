Москва31 июлВести.Wildberries успешно отражает большую часть атак на свои склады, даже несмотря на что атаки каждый день усиливаются, заявила журналистам основатель компании, глава РВБ Татьяна Ким.
Он сообщила, что все склады оборудованы всеми возможными средствами защиты, системы защиты модернизируются ежедневно.
Тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. И это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощьсказала Ким
Террористы, совершая удары по инфраструктуре Wildberries, прикрывают истинные причины, а их единственная цель - вызвать панику у россиян, также заявила он.