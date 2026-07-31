Ким: Wildberries успешно справляется с большей частью атак на свои склады

Wildberries успешно отражает большую часть атак на свои склады, заявила Ким Ким: Wildberries успешно справляется с большей частью атак на свои склады

Москва31 июл Вести.Wildberries успешно отражает большую часть атак на свои склады, даже несмотря на что атаки каждый день усиливаются, заявила журналистам основатель компании, глава РВБ Татьяна Ким.

Он сообщила, что все склады оборудованы всеми возможными средствами защиты, системы защиты модернизируются ежедневно.

Тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. И это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь сказала Ким

Террористы, совершая удары по инфраструктуре Wildberries, прикрывают истинные причины, а их единственная цель - вызвать панику у россиян, также заявила он.