Песков: решения о поддержке Wildberries государством пока не принимались

Песков: решений о поддержке Wildberries со стороны государства пока нет Песков: решения о поддержке Wildberries государством пока не принимались

Москва28 июл Вести.Решения о поддержке Wildberries государством в связи с ситуацией вокруг ударов по складам маркетплейса пока не принимались, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, ситуация находится на контроле правительства страны.

Что касается помощи компании. В целом эта ситуация, конечно же, на контроле у правительства. Там осуществляется диалог. Пока никаких конкретных решений на этот счет не принято сказал Песков журналистам

Представитель Кремля также прокомментировал планы компании по помощи пострадавшим от ударов ВСУ по складам продавцам. По его словам, хотя такого обязательства у компании не было, решение о помощи продавцам все равно было принято, и это заслуживает очень высокой оценки.