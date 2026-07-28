Москва28 июлВести.Решения о поддержке Wildberries государством в связи с ситуацией вокруг ударов по складам маркетплейса пока не принимались, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, ситуация находится на контроле правительства страны.
Что касается помощи компании. В целом эта ситуация, конечно же, на контроле у правительства. Там осуществляется диалог. Пока никаких конкретных решений на этот счет не принятосказал Песков журналистам
Представитель Кремля также прокомментировал планы компании по помощи пострадавшим от ударов ВСУ по складам продавцам. По его словам, хотя такого обязательства у компании не было, решение о помощи продавцам все равно было принято, и это заслуживает очень высокой оценки.