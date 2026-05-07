Москва7 мая Вести.Меры поддержки для бизнеса на фоне ущерба, понесенного из-за отключения мобильной связи в Москве и Санкт-Петербурге, пока не рассматриваются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На брифинге он отметил, что этот вопрос не стоит на повестке дня. Кроме того, отключение мобильной связи требуется для сохранения безопасности в городах.

В настоящий момент такие меры поддержки не рассматриваются. Меры принимаются необходимые, в рамках действующего закона. Они необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом подчеркнул Песков

Он добавил, что ранее во время совещания с членами правительства российский лидер Владимир Путин обратил внимание на необходимость информирования населения и обеспечения работы систем, критичных для жизнеобеспечения.

Утром 5 мая жители столицы и Санкт-Петербурга начали жаловаться на перебои в работе мобильного интернета и связи. Рост обращений фиксировали с 8.00 мск. Пользователи не могли отправить SMS, не работали мессенджеры и не открывались сайты. Днем блокировка связи была завершена.

Песков также сообщил, что спецслужбы РФ на фоне украинской угрозы принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности в преддверии Дня Победы.