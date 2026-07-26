19:10 26 июля 2026 19:23 26.07.2026Виктория РассейкинаПроисшествияПесков об атаках на Wildberries: надо спросить у Киева, зачем он это делаетПесков об атаках на Wildberries: надо спросить у Киева, зачем он это делаетСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква26 июлВести.Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ИС "Вести".Читайте такжеВ Кремле оценили ситуацию с Wildberries после атаки ВСУ13:53 21 июлПесков: удары Киева по России только продлевают спецоперацию12:52 9 июлПесков заявил, что из-за положения на фронте ВСУ активизировали дальние удары12:52 5 июлПесков: причина создания буферной зоны - агрессивная политика Киева12:45 5 июлПесков: не все воспринимают всерьез предупреждение РФ об ударах по Киеву12:51 28 маяПесков высказался об ударе ВСУ по Старобельску12:16 22 маяВ Кремле не считают нужным комментировать бездоказательные обвинения13:13 7 маяПесков в интервью ИС "Вести" объяснил причины истерики киевского режима12:38 26 апрПроисшествия26.07.2026