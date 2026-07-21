В Кремле оценили ситуацию с Wildberries после атаки ВСУ Песков назвал положение Wildberries после атаки ВСУ сложным

Москва21 июл Вести.Ситуация вокруг Wildberries и представителей малого и среднего бизнеса после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склады компании остается непростой, однако правительство занимается этим вопросом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Действительно, ситуация непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого и среднего бизнеса сказал он

Песков отметил, что правительство находится на связи с Wildberries, однако более конкретной информации по этой теме пока нет.

Представитель Кремля также опроверг утверждения о том, что склады компании использовались для поставок товаров для нужд российской армии. Песков добавил, что ВСУ продолжают наносить удары по мирным объектам, что, по его словам, отражает террористическую сущность киевского режима.

18 июля беспилотники ВСУ атаковали логистические комплексы Wildberries в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали.