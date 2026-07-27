Песков: вооружать торговые суда - невозможно, но ВМФ может их защищать Песков: ВМФ РФ может принимать меры для защиты российских торговых судов

Москва27 июл Вести.Российские торговые суда не будут дополнительно оснащаться вооружением, но ВМФ РФ может принимать меры по их защите. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Действует международное морское право, в соответствии с которым международные торговые суда не могут быть вооруженными, они поэтому и торговые коммерческие суда. Какое-то другое дополнительное оборудование этих судов тоже невозможно, поэтому об этом речь в принципе идти не может. Но то, что российский флот может принимать меры по защите, - да сказал Песков журналистам

Так пресс-секретарь прокомментировал недавнее заявление президента России Владимира Путина, который призвал решительно бороться с попытками воздействия на российский торговый флот.