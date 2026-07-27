Москва27 июлВести.Российские торговые суда не будут дополнительно оснащаться вооружением, но ВМФ РФ может принимать меры по их защите. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Действует международное морское право, в соответствии с которым международные торговые суда не могут быть вооруженными, они поэтому и торговые коммерческие суда. Какое-то другое дополнительное оборудование этих судов тоже невозможно, поэтому об этом речь в принципе идти не может. Но то, что российский флот может принимать меры по защите, - дасказал Песков журналистам
Так пресс-секретарь прокомментировал недавнее заявление президента России Владимира Путина, который призвал решительно бороться с попытками воздействия на российский торговый флот.