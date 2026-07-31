Силы ПВО отразили атаку на склад Wildberries в Татарстане

Силы ПВО защитили логистический центр Wildberries в Татарстане Силы ПВО отразили атаку на склад Wildberries в Татарстане

Москва31 июл Вести.Силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на логистический центр Wildberries в Татарстане, сообщил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Сегодня рано утром была успешно отражена попытка атаки БПЛА логистического центра. В результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано. Пострадавших нет написал градоначальник в мессенджере МАХ

В пресс-службе RWB (Wildberries и Russ) уточнили, что складской комплекс работает в штатном режиме.