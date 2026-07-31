Москва31 июлВести.Республика Татарстан подверглась массированной атаке украинских БПЛА. Беспилотники пытались атаковать промышленные и гражданские объекты.
Как сообщили в пресс-службе главы республики, в результате атаки жертв и разрушений нет.
Одной из целей был логистический центр в Зеленодольском районе. Атака на него успешно отражена. Никаких разрушений при падении обломков не зафиксировано.
БПЛА также были уничтожены в пятницу утром над Нижнекамском.
Глава Татарстана Рустам Минниханов регулярно получает оперативные доклады от профильных служб, отметили в пресс-службе.