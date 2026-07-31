В результате атаки БПЛА ВСУ на Татарстан жертв и разрушений нет ПВО отразила массированную атаку БПЛА на объекты Татарстана

Москва31 июл Вести.Республика Татарстан подверглась массированной атаке украинских БПЛА. Беспилотники пытались атаковать промышленные и гражданские объекты.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, в результате атаки жертв и разрушений нет.

Одной из целей был логистический центр в Зеленодольском районе. Атака на него успешно отражена. Никаких разрушений при падении обломков не зафиксировано.

БПЛА также были уничтожены в пятницу утром над Нижнекамском.

Глава Татарстана Рустам Минниханов регулярно получает оперативные доклады от профильных служб, отметили в пресс-службе.