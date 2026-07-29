В небе над территорией Удмуртии сбит украинский БПЛА

Украинский беспилотник сбили над Удмуртией В небе над территорией Удмуртии сбит украинский БПЛА

Москва29 июл Вести.В небе над территорией Удмуртии силы и средства противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА, последствий нет. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

Сегодня пресечена попытка атаки со стороны киевского режима. В небе над Удмуртией уничтожен БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже рассказал губернатор в мессенджере МАХ

Он поблагодарил военных за бдительность и профессионализм и призвал местных жителей не поддаваться панике и не распространять ложную информацию.