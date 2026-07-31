Логистический комплекс Ozon в Татарстане не пострадал при попытке удара БПЛА

В Татарстане склад Ozon возобновил работу после попытки атаки БПЛА Логистический комплекс Ozon в Татарстане не пострадал при попытке удара БПЛА

Москва31 июл Вести.В Зеленодольске Республики Татарстан логистический комплекс компании Ozon не пострадал в результате попытки атаки беспилотника и продолжил свою работу. Об этом сообщает ТАСС.

ВСУ предприняло попытку атаковать беспилотником логистический центр утром 31 июля. Сотрудников благополучно эвакуировали, предварительно, никто не пострадал. Склад возобновил работу в штатном режиме.

Также атаке подвергся логистический центр Wildberries в Зеленодольске. Разрушений не зафиксировано, никто не пострадал.

Накануне, 30 июля, в результате ночной атаки возник пожар на складе Wildberries в Волгограде.