В Минпромторге рассказали о ликвидации последствий атак на Wildberries Замглавы Минпромторга оценил работу Wildberries после атак на склады

Москва7 авг Вести.Маркетплейс Wildberries достаточно успешно справляется с ликвидацией последствий атак беспилотников на свои логистические объекты и перенаправляет товарные потоки. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

По его словам, компания обладает всеми необходимыми возможностями для оперативной адаптации маршрутов доставки. Чекушов также подчеркнул, что хотя российская торговая отрасль исторически не пользовалась специальными мерами государственной поддержки, сложившаяся ситуация является уникальной.