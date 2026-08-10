В WB опровергли информацию о продаже на AliExpress "сгоревших товаров" компании

В WB прокомментировали данные о продаже "сгоревших товаров" компании В WB опровергли информацию о продаже на AliExpress "сгоревших товаров" компании

Москва10 авг Вести.Информация о якобы появлении в продаже на китайском маркетплейсе AliExpress "сгоревших товаров" со складов Wildberries не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

Там объяснили, что пострадавшие в результате атак на логистические центры товары не могут быть доступны для заказа, поскольку их оперативно скрывают с витрины маркетплейса до завершения оценки состояния и отражения результатов в учетных системах.

На самом деле это [продажа товаров на AliExpress] на 100% несоответствующая действительности информация и очередной элемент информационной атаки, направленной на нагнетание обстановки говорится в сообщении

Ранее представитель объединенной компании RWB Дмитрий Борщевский рассказал, что компания оптимизировала маршруты поставок, товары перераспределяются, а продавцы получают поддержку.