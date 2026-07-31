Москва31 июл Вести.Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) заморозила инвестиционную программу и проведение переговоров о приобретении новых активов на неопределенный срок, сообщают "Известия" со ссылкой на инвестбанкира и источник, близкий к компании.

Менеджмент компании сообщил партнерам о принятом решении в ходе встречи на этой неделе. Там уведомили, что в скором времени завершат "пару крупных тем", после чего сконцентрируются на основном бизнесе. О сроках возобновления инвестиционной программы не сообщалось.

В настоящий момент RWB направляет ресурсы маркетплейса на поддержку продавцов, пострадавших при украинских атаках на логистические центры компании, и семей погибших. Гендиректор Wildberries Татьяна Ким заявляла, что маркетплейс готов принять участие в разработке механизмов поддержки селлеров.

Ранее компания уже перевела второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали при ударах. До этого WB выплатила более 40 миллионов рублей пострадавшим гражданам.