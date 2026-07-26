Соловьёв не исключил, что следующей целью ВСУ могут стать рынки и склады Соловьёв допустил, что ВСУ могут начать наносить удары по рынкам

Москва26 июл Вести.Киевский режим может выбрать следующей целью для атаки продовольственные склады. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

ВСУ целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре из-за неспособности поразить военные объекты, считает он.

Их задача — вызвать массовое недовольство населения. Поэтому, как они сейчас наносили удары по Wildberries, они будут пытаться наносить удары по продовольственным складам, по базам, по рынкам — сомнений нет. При этом будут пытаться делать это днем, чтобы максимальными были потери среди населения. Прекрасно понимаем, что они будут бить по трансформаторам, по системе теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения. Их логика ясна сообщил Соловьёв

Поэтому необходимо действовать на опережение и разработать меры защиты российских бизнесменов, предложил он.

Необходимо разработать пакет законов, дающий возможность крупным компаниям защищать себя, чтобы здесь не было конфликта интересов с силовыми структурами, чтобы это было под их четким руководством. Но чтобы компании, которые умеют и знают, как находить все лучшее, что есть в мире, могли бы найти все, что необходимо для защиты и, получив добро от государства максимально быстро, по простейшей процедуре, притащить это сюда, установить и обезопасить себя заключил он

Накануне основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким сообщила о перестройке логистики компании после атак ВСУ. Задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране.