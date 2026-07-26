Москва26 июлВести.Киевский режим может выбрать следующей целью для атаки продовольственные склады. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".
ВСУ целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре из-за неспособности поразить военные объекты, считает он.
Их задача — вызвать массовое недовольство населения. Поэтому, как они сейчас наносили удары по Wildberries, они будут пытаться наносить удары по продовольственным складам, по базам, по рынкам — сомнений нет. При этом будут пытаться делать это днем, чтобы максимальными были потери среди населения. Прекрасно понимаем, что они будут бить по трансформаторам, по системе теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения. Их логика яснасообщил Соловьёв
Поэтому необходимо действовать на опережение и разработать меры защиты российских бизнесменов, предложил он.
Необходимо разработать пакет законов, дающий возможность крупным компаниям защищать себя, чтобы здесь не было конфликта интересов с силовыми структурами, чтобы это было под их четким руководством. Но чтобы компании, которые умеют и знают, как находить все лучшее, что есть в мире, могли бы найти все, что необходимо для защиты и, получив добро от государства максимально быстро, по простейшей процедуре, притащить это сюда, установить и обезопасить себязаключил он
Накануне основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким сообщила о перестройке логистики компании после атак ВСУ. Задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране.