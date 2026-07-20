Москва20 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары вглубь территории России, в частности по складам Wildberries, по той причине, что терроризм – оружие слабых. Такое мнение ИС "Вести" выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

Он обратил внимание, что ВСУ уже не могут оказывать сопротивление российской армии, именно поэтому прибегают к террористическим атакам вглубь территории РФ.

Терроризм — это оружие слабых. Не в силах, соответственно, сдерживать фронт на линии боевого соприкосновения, они прибегают к нанесению ударов по глубоким тылам. Страна у нас большая, 17 млн кв. км, полностью превратить ее в территорию, защищенную системами ПВО от именно беспилотников, которые летят на небольшой высоте и зачастую не попадают в радары, просто технически пока не представляется возможным отметил Безпалько

Также одной из причин террористических атак, как считает политолог, является смена кабинета министров на Украине и отставка министра обороны Михаила Федорова, который считал себя основателем системы нанесения ударов вглубь России.

Зеленскому сейчас надо показать своим избирателям, своему населению, своим подданным… Ему нужно показать гражданам Украины, что вот здесь Федоров ни при чем, я тоже могу наносить удары. Вот удары по складам в Тамбовской области и в Московской области, ведь Зеленский сразу же взял на себя, он прямо заявил о том, что это он отдал приказ добавил он

По словам Безпалько, глава киевского режима, отдавая приказ ударить по складам Wildberries, стремился получить "медийную картинку" для запугивания населения России.

Склады всегда хорошо горят, там всегда много чего такого, что, собственно говоря, представляет из себя прекрасный горючий материал. А Зеленскому сейчас нужна была именно медийная картинка, вот пожары, дым, как можно больше, чтобы продемонстрировать. Это же еще желание и запугать людей, и желание людей привести в итоге к протестным настроениям заключил политолог

ВСУ ударили по складам WB в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали рано утром 18 июля, в субботу. В результате атаки по логистическому центру в Котовске погибли семь человек, еще 25 пострадали. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов подчеркнул, что удар ВСУ по логистическому центру является спланированной и безжалостной акцией против мирного населения.