Москва18 июлВести.Ответ России на удары Вооруженных сил Украины по мирным объектам будет жестким. Такое заявление сделал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в своем Telegram-канале.
Сенатор добавил, что это произойдет в самое ближайшее время.
Для оценки таких ударов на ум приходят разные слова и эпитеты. Ограничусь одним – позор! Уверен, что ответ не заставит себя ждать и будет жесткимпообещал Карасин
Таким образом сенатор высказался об атаке ВСУ на логистические центры компании Wildberries.
18 июля рано утром Вооруженные силы Украины атаковали склады WB в Тамбовской области и Подмосковье, применив БПЛА, которые были оснащены поражающими элементами в виде металлических шариков.
В результате теракта в Котовске погибли семеро, а в Электростали скончался один человек.