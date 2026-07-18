В Совфеде пообещали жесткий ответ Украине после атаки ВСУ на Wildberries

Сенатор Карасин сообщил об ответе России на удары ВСУ по мирным объектам В Совфеде пообещали жесткий ответ Украине после атаки ВСУ на Wildberries

Москва18 июл Вести.Ответ России на удары Вооруженных сил Украины по мирным объектам будет жестким. Такое заявление сделал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

Сенатор добавил, что это произойдет в самое ближайшее время.

Для оценки таких ударов на ум приходят разные слова и эпитеты. Ограничусь одним – позор! Уверен, что ответ не заставит себя ждать и будет жестким пообещал Карасин

Таким образом сенатор высказался об атаке ВСУ на логистические центры компании Wildberries.

18 июля рано утром Вооруженные силы Украины атаковали склады WB в Тамбовской области и Подмосковье, применив БПЛА, которые были оснащены поражающими элементами в виде металлических шариков.

В результате теракта в Котовске погибли семеро, а в Электростали скончался один человек.