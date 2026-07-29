Москва29 июл Вести.Атаки вооруженных сил Украины на склады маркетплейса Wildberries являются серьезной ошибкой в долгосрочной перспективе. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

По его словам, сейчас Украина поднимает градус террористической активности, так как понимает, что проигрывает на фронте.

Но они просчитываются в чем? Нас много раз можно постоянно пытаться расшатать. Можно вредить долгое время, но победить невозможно … И сейчас вот эти серьезнейшие удары по мирным инфраструктурным проектам нашим, по крупному маркетплейсу, там, где задействованы десятки миллионов малого и среднего бизнеса. Это, конечно, очень серьезная ошибка в долгосрочной перспективе для киевского режима, потому что ответы будут жесткими сказал он

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников заявил, что целью ударов ВСУ по складам Wildberries является, в том числе попытка добиться медийного эффекта.