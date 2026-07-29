Москва29 июл Вести.Целью ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по складам Wildberries является, в том числе попытка добиться медийного эффекта. Об этом "Ведомостям" сообщил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Масленников.

Прежде всего, как подчеркнул Масленников, маркетплейсы ассоциируются с привычным потреблением и стабильным бытом. Удары по таким объектам, в первую очередь, сказываются на обычных людях: около 65% пользователей Wildberries составляют женщины в возрасте от 25 до 45 лет, которые никак не вовлечены в конфликт.

Кроме того, подобные действия можно расценивать как попытку дестабилизации малого бизнеса, который работает на маркетплейсах. Продавцы и покупатели сталкиваются с утратой товаров, вынужденными простоями и ростом расходов. По его словам, нарушение стандартных процессов влечет отказы и сбои по всей цепочке. В результате возникают локальные экономические убытки: для некоторых малых предприятий они могут оказаться критичными, тогда как в масштабах всей экономики их влияние остается незначительным.

В-третьих, медийный эффект. Крупные пожары, человеческие жертвы, задержки поставок, жалобы продавцов и покупателей формируют резонанс в соцсетях и СМИ, демонстрируют способность Киева бить по гражданским объектам в европейской части России сказал Масленников

Он подчеркнул, что бизнес останется устойчивым, даже несмотря на временный вывод из строя доли логистических мощностей.

Расчет на дестабилизацию внутренней среды через удары по гражданской критической инфраструктуре отметил Масленников

Также основатель компании, глава RWB Татьяна Ким отметила, что атака Вооруженных сил Украины на объекты гражданской инфраструктуры и сотрудников Wildberries является актом международного терроризма.

Ситуация вокруг Wildberries и представителей малого и среднего бизнеса после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склады компании остается непростой, однако правительство занимается этим вопросом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.