Депутат Колесник: Зеленский давно готов к собственной ликвидации

В Госдуме предсказали Зеленскому ликвидацию Депутат Колесник: Зеленский давно готов к собственной ликвидации

Москва10 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский давно готов к собственной ликвидации. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Андрей Колесник.

В беседе с NEWS.ru политик подчеркнул, что глава киевского режима является лишь марионеткой в руках западных стран.

Думаю, он (Зеленский — прим. ред.) уже созрел под это дело (собственную ликвидацию — прим. ред.). Он — шестерка. От него, в принципе, не сильно что зависит. Управление идет с Запада, английская и американская разведки работают сказал Колесник

По его словам, Зеленский "уже достал" Запад своими поездками с требованием денег.

Ранее политолог Юрий Светов высказал мнение, что когда наступит время поражения киевского режима, Зеленский повторит судьбу Адольфа Гитлера.