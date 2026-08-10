Москва10 авгВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский давно готов к собственной ликвидации. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Андрей Колесник.
В беседе с NEWS.ru политик подчеркнул, что глава киевского режима является лишь марионеткой в руках западных стран.
Думаю, он (Зеленский — прим. ред.) уже созрел под это дело (собственную ликвидацию — прим. ред.). Он — шестерка. От него, в принципе, не сильно что зависит. Управление идет с Запада, английская и американская разведки работаютсказал Колесник
По его словам, Зеленский "уже достал" Запад своими поездками с требованием денег.
Ранее политолог Юрий Светов высказал мнение, что когда наступит время поражения киевского режима, Зеленский повторит судьбу Адольфа Гитлера.