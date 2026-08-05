"Будет то же, что и с Гитлером": политолог предрек неминуемую гибель Зеленского Политолог Светов предрек Зеленскому судьбу Гитлера

Москва5 авг Вести.Когда наступит время поражения киевского режима, его глава Владимир Зеленский повторит судьбу Адольфа Гитлера. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил политолог Юрий Светов.

По его словам, главу киевского режима уберут его же покровители.

Те люди и те структуры, в которых принимаются решения об атаке, подобной атаке на Геленджик, на школы, на автобусы и так далее, почему эти центры и эти люди не уничтожены? Я читаю объяснения экспертов: "Ой, зачем уничтожать Зеленского – наступит время, его будут судить, предъявляя всему миру его преступления". Это, знаете, похоже как-то на некий наив. Когда наступит время полного поражения киевского режима, и с Зеленским произойдет именно то, что произошло с Гитлером. Только Гитлер сам себя уничтожил, а Зеленского уничтожат те, кто его сейчас охраняет, вдохновляет и поощряет сказал Светов

Он также обратил внимание на то, что руководство Украины и власти Запада стремятся "давить" на Россию.

Зеленский провозгласил 40-дневную операцию по давлению на Россию. Вчера она закончилась. Они сказали, что они удовлетворены результатами и будут ее продолжать, появилось новое руководство в украинских структурах, которые занимаются этими вещами. Поэтому, значит, будут давить. Весь западный мир, все его так называемые коллеги, они это приветствуют. Они говорят, что нужно продолжать давление на Россию, надо атаковать в глубину России отметил политолог

В реалиях сегодняшнего дня российской стороне, считает Светов, нужно не оставлять без внимания агрессию Киева и его террористические атаки.

Мы должны отвечать. Есть вещи понятные: уничтожение мест, откуда запускаются эти беспилотники. Как я понимаю, армия наносит удары. Но эти места могут меняться постоянно. Продвижение наших войск, создание буферной зоны, чтобы им сложнее было дотянуться добавил он

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что ненависть к русской культуре и русским киевский режим прививает своим гражданам с самого детства.