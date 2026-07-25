Москва25 июлВести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский и его подельники, как и стоящие за ними западные кураторы и спонсоры, жестоко поплатятся за каждое совершенное преступление. Об этом заявили в МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что киевский режим отыгрывается за военные поражения на фронте на ни в чем не повинном мирном населении.
Но Зеленский и его подельники, как и стоящие за ними западные кураторы и спонсоры, должны помнить: за каждое совершенное преступление они жестоко поплатятсяговорится в сообщении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 25 июля атаковали базы отдыха в Кирилловке Запорожской области. В результате ударов погибли 12 мирных жителей, 19 пострадали. В регионе объявили 26 июля днем траура.